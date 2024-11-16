«Из крышек в мебель»: казанские школьники изучают экологию на практике

Экологическая акция по сбору пластиковых крышек стартовала во Всемирный день вторичной переработки в казанском лицее №188 «Бионика». Из собранных школьниками крышек будет изготовлена скамейка, которая украсит школу. О новой инициативе «Казаньоргсинтеза» школьники узнали на экологическом уроке «Вторая жизнь пластика».

«Из пластиковых бутылок можно сделать много всего интересного. К примеру, волокно для будущей одежды, теплого пледа или мягкого коврика. Поэтому мы с вами соберем пластиковые крышки, отправим их на переработку и создадим красивую скамейку для школы», - сообщил ребятам на экоуроке координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан Максим Антонов.

Занятие провели экологи «Казаньоргсинтеза» совместно с представителями проекта «Чистые игры». На уроке школьники узнали о том, кто такие экологи, почему важно сортировать и перерабатывать отходы, как устроен процесс вторичной переработки и как можно внести личный вклад в решение экологических вопросов. Гости объяснили школьникам, что с каждым годом объем мусора увеличивается, поэтому так важно минимизировать количество отходов в быту. Ученики слушали полезный материал с большим интересом, рассматривали образцы пластиковых гранул в бутылочках и активно задавали вопросы.

«Сколько нужно собрать крышек на одну скамейку – больше 10 тысяч?», - поинтересовался ученик 5 «Д» класса.

На этот вопрос Максим Антонов ответил, что потребуется примерно 250-300 кг крышек.

«Скамейка тяжелая, потому что материал плотный», - пояснил он.

Во время урока ребята узнали много интересных фактов. К примеру, как посчитать, сколько их семьи образуют и отправляют на свалки отходов за год. Школьники рассуждали на тему вреда свалок для экологии и пользе раздельного сбора отходов для последующей переработки.

«Я была на таком интересном уроке впервые, узнала много нового и интересного. Раньше не знала, что в состав алюминиевой банки для напитков кроме алюминия входит пластик. А ещё я узнала, из чего делают консервные банки», - сообщила сразу после урока «Татар-информу» Риана Ахмедуллова.

Своими впечатлениями также поделилась ее одноклассница Полина Мухаметзяннова.

«Я узнала, как перерабатывают пластик, из чего делают коробки для сока. Расскажу всем друзьям о том, что бумага перерабатывается четыре раза, а пластик - много раз. Я обязательно приму участие в акции по сбору пластиковых крышек. Планирую собрать пять пакетов», - обещала школьница.

Другой пятиклассник Андрей Ахмедов после урока твердо решил, что расскажет дома о пользе сортировки отходов. А еще он поделится новыми знаниями с младшим братом, который учится во втором классе.

«Сегодня я узнал, как делают нитки для шитья. Оказывается, для этого нужен целый аппарат! Урок мне очень понравился. Большое спасибо тем, кто его провел! Особенно интересно было посмотреть и потрогать образцы пластиковой крошки», - сказал Андрей.

Оказывается, мальчик уже собрал целый пакет крышек от бутылок и планирует его принести в школу, чтобы поучаствовать в новой акции.

Педагог-организатор лицея Марина Гайфетдинова пояснила журналистам, что лицей №188 «Бионика» имеет экологическую направленность. Поэтому педагоги стараются привить детям любовь к экологии и интерес к профессии эколога, а экоуроки помогают в этом. Благодаря новым знаниям школьники стараются подарить вторую жизнь старым вещам.

«Ребята в прошлом году собирали пластик, из которого сделали арт-обьект – красивую фотозону. Стена из переработанных крышек в виде листьев находится на втором этаже, за актовым залом. Новую акцию по сбору крышек ребята ждали с большим нетерпением. Думаю, что в течение двух недель они соберут все крышки в «Салават Купере»», - сказала Гайфетдинова.

Акция по сбору крышек будет проходить в разных классах школы до 1 декабря. Скамейку, которую изготовят из собранных и переработанных пластиковых изделий, поставят около актового зала. А самые активные участники получат памятные призы и отправятся на увлекательную экскурсию на «Казаньоргсинтез». Ребята побывают на производстве пластиковых гранул. Таким образом, они получат полный цикл знаний.

Эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко добавила, что экоуроки «Вторая жизнь пластика» в казанских школах стартовали в 2023 году. Первое занятие прошло с участие певицы и блогера Миланы Стар. С тех пор экологи «Казаньоргсинтеза» провели более 30 экоуроков, которые посетили более 700 школьников. В 2024 году экоуроки стали частью большой экологической программы КОСа «Твои зеленые привычки».

«Казаньоргсинтез является производителем полимеров, мы производим полиэтилен, поликарбонат, сэвилен. Нам очень важно, чтобы изделиям, которые мы производим, дарили вторую жизнь. Пластик имеет большой потенциал для вторичной переработки. Очень важно прививать экопривычки молодому поколению», - заключила она.

Программа экологических уроков СИБУРа стартовала в 2019 году. К началу этого учебного года ее оптимизировали и перезапустили с учетом особенностей и трендов школьного образования. Теперь они доступны также и на портале Экокласс.рф.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»