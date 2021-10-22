Из кроссовера жительницы Казани похитили полмиллиона рублей

Накануне в отдел полиции обратилась жительница Казани. Она рассказала, что из ее кроссовера Hyundai кто-то похитил 490 тыс. рублей. В какой момент произошла кража – автоледи не знает.

Как стало известно агентству, деньги находились в подлокотнике авто. Примечательно, что сумочку, которая лежала на заднем сиденье, похититель не тронул.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, заявление от жительницы города действительно поступило. На данный момент решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

