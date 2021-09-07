Из Красной книги России исключат 122 вида животных

В России до конца 2021 года появится переиздание тома «Животные» Красной книги. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Всего в нем будет представлено 443 вида животных, 122 будут исключены. Новое издание Красной книги сформировано по перечню объектов животного мира, который Минприроды РФ утвердило в марте 2020 года. Тираж издания составит 2 тыс. экземпляров. Их передадут регионам, главным библиотекам и учреждениям. С электронной версией издания можно будет ознакомиться на сайте Минприроды России», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что за прошедшие 20 лет «краснокнижниками» стали 14 видов млекопитающих, в том числе косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца и камчатский подвид черношапочного сурка.