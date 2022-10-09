Из крановщика – в мастера маникюра: житель Казани освоил нетипичную для мужчин профессию

Рамиль Валиуллин – мастер маникюра. В сферу красоты пришел из предельно «мужской» профессии крановщика, быстро освоился и уже обучает других тонкостям ногтевого сервиса. Корреспондент «Татар-информа» сходила на маникюр и спросила мастера, чем привлекла его новая сфера деятельности и с какими особенностями он сталкивается в работе.

Фото: © Ралина Загидуллина

– Все началось со сломанного ногтя жены, – рассказывает Рамиль, приятный в общении и открытый молодой человек. – Она попросила починить ее сломанный ноготь, а я смог быстро его отремонтировать. Сам даже удивился. Даже посмеялся: «Вот за это ты берешь деньги?» Тут же решил, что тоже займусь маникюром. Жена этому была только рада. Взялся за это как бы в шутку – делал смешные видео и выкладывал в соцсетях. Вроде как забава, а люди восприняли всерьез, даже на интервью стали звать. Сначала было как-то необычно, потом уже привык.

Но вы же до этого были крановщиком. Решили, что вам больше подходит работа мастера маникюра?

Да, был крановщиком. Работа нелегкая, все время на ветру. Я совмещал – в свои выходные делал ногти. Потом из дополнительного заработка это стало моей основной работой. В ногтевом сервисе мне больше нравится – работаю в тепле, не надо ни с кем ругаться, тратить нервы, надо мной нет строгого начальника. Короче, работаю на себя.

Видимо, «начальник» теперь ваша жена…

Она везде, конечно (смеется). У нас в семье не патриархат, в отношениях мы равны. Слушаем друг друга и приходим к общему мнению. Хотя целый день находимся в одном помещении, мы не пересекаемся – услуги у нас разные и клиенты тоже. Она делает свое, я – свое.

Здесь у вас телевизор, и туалет есть, микроволновка… Осталось только кровать поставить, и можно даже жить…

Да. Все удобства. Некоторые наши клиентки любят поговорить, а это мешает работе. Поэтому купили телевизор. Чтобы хоть как-то отвлекал на себя их внимание.

Как отнеслись знакомые к вашей новой профессии?

Я считаю, что не должно быть разделения – работа «женская» или «мужская». Женщины водят автобус – никто не удивляется. Деньги не пахнут. Для друзей мой выбор не показался чем-то необычным, потому что жена у меня работает в этой сфере. Когда мы с ней побывали на передаче «Мужское/Женское», то стали получать комментарии, разные по содержанию. Однако к сплетням я отношусь нейтрально. Хочу расти в этом направлении, а мнение людей может быть разным.

Рамиль с женой в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале Скриншот видео

После эфира Первого канала о вас узнала вся страна.

Я же тогда еще работал крановщиком, начальник увидел и говорит: «Погоди-ка, тебя же вчера по телевизору показывали, а ты здесь сидишь». После Москвы видео с передачи посмотрели три тысячи человек, подписчиков у нас прибавилось. Конечно, есть и другая сторона такой известности – например, не особо приятно, когда к тебе подходят и в упор начинают снимать на телефон, как какое-то животное в зоопарке.

Рамиль, вы религиозный человек?

Я верю в Бога. Все мы в сложной ситуации обращаемся к Богу, просим помощи, чтобы все было хорошо…

По исламу мужчина не должен прикасаться к рукам посторонней женщины…

Ко мне на маникюр приходят и ребята-мусульмане. Они следят за собой, держат ногти в порядке. Я же не делаю маникюр с плохими намерениями, из-за того, что хочу подержать девушек за руки. Это просто способ заработать денег для семьи. Тем более работаю в резиновых перчатках, руки я даже не касаюсь. Вы же ходите к врачу, обнажаете некоторые части тела и не считаете это чем-то постыдным или запрещенным.

Бывают мужчины, которые не просто ухаживают за ногтями, но и красят их. Как к таким относитесь?

В наше время не стоит этому удивляться. Люди самовыражаются так, как хотят. Ведущие, диджеи, тамада могут покрасить ноги, для них это часть образа.

Фото: © Ралина Загидуллина

А себе делаете маникюр?

Когда есть время, да. Не секрет, бывает и не успеваешь – получается «сапожник без сапог».

Приходилось сталкиваться с недовольными клиентами?

Конечно. Мне кажется, такие есть в любой сфере. С клиентом надо быть доброжелательным, уметь понравиться. Если мастер ему не по душе, даже когда качество услуги устраивает, клиент к нему больше не вернется.

Бывали случаи, когда клиент не пожелал заплатить за работу?

Когда я начинал, маникюр стоил 600 рублей. Одна клиентка, не зная прайса, захотела сделать на 5 тысяч рублей. Просто не поняли друг друга.

В Казани вы единственный мужчина в ногтевом сервисе?

Нет, сейчас таких стало довольно много. Я сам обучил несколько ребят. Один парень пришел на курс просто за своей девушкой, а когда с ней расстался, с этой работы тоже ушел.

Не боитесь множить себе конкурентов? Пока вы были единственным, оставалась какая-то изюминка: мастер – мужчина.

Нет, мне важнее заработать денег. Не думаю, что всю жизнь буду учить людей.

А на наращивание ресниц, на брови не хотели бы перейти?

Я тут работаю с женой и опыта уже набрался, поэтому уходить куда-то в другую область затруднительно. В Татарстане открывать свое дело довольно сложно. Сегодня если ты захочешь развивать бизнес, дальше этой комнаты не уйдешь. Много таких, кто готов растоптать, не дают дышать, конкуренция сильная. Везде государственные люди.

Рамиль, вы не задумывались, почему сейчас среди молодежи мы не видим таких ребят, кого можно было бы назвать татарским батыром?

Человек, который много сделал для татар, – это Шаймиев. Других сильных и мужественных я не вижу. Сейчас, возможно, они и есть среди молодежи, но они не интересны народу. Их мало показывают, о них мало говорят. Человека сегодня волнуют только две вещи: что-нибудь смешное выложить в интернет и как создать свой бизнес. Мечтаем поднять легкие деньги. А кому нужны героические поступки?

Педикюр вы тоже делаете?

Женщины часто приходят на педикюр. У некоторых ногти такие, будто пришла прямо с огорода. Это неуважение к мастеру. А у кого-то ногти чистые и опрятные, и то стесняются их. Сколько времени уже делаю вам маникюр?

Почти два с половиной часа.

Вот видите, когда много говоришь, работа идет медленнее. В самом начале своей практики у меня уходило по четыре часа. Некоторые клиентки приезжают с мужьями, они ждут в машине. Был случай, когда муж четыре часа прождал жену, а потом возмущался: «Что женщина может четыре часа делать у мужчины?» Ревновал. Бывают девушки – запишутся на маникюр, а потом отменяют, говорят «муж ревнует» или «муж не разрешает».

«Поднялся быстро, на него есть спрос»

О семейном бизнесе поговорили и с женой Рамиля – Альфиной Валиуллиной. По ее словам, родители очень удивились, узнав, что Рамиль тоже присоединился к жене в ее деятельности. И не верили, что маникюр может приносить неплохой доход.

«А сейчас они очень довольны нашим результатом и развитием. Каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Неважно, кто что говорит или думает. Мы стараемся, чтобы нам было хорошо. Это наша жизнь, путь, который мы выбрали. Работаешь ты в офисе под руководством начальника или делаешь ногти – все равно все сидят на стуле. Разница зато большая. Мы не работаем на кого-то. Время работы регулируем сами, сами решаем, когда нам отдыхать. Мне жутко приятно видеть тех, кто ведет свое дело, свой бизнес. Мы хорошо понимаем, что не будем всю жизнь заниматься ногтями. Вот муж начал обучать людей. Он быстро поднялся, и сейчас спрос на него большой», – объясняет Альфина.

Фото: © Ралина Загидуллина

На вопрос, не ревнует ли она мужа к девушкам-клиенткам, Альфина отвечает уверенно – нет.

«Конечно, не ревную. Во-первых, он и повода не дает, а во-вторых, мы всегда вместе. От девушек ему нужны только деньги», – говорит она.

Автор: Ралина Загидуллина, intertat.tatar; перевод с татарского