Из крайности в крайность: как «Ак Барс» потерпел самое странное поражение серии с «Авто»

Вчера на льду «Татнефть-Арены» зрители увидели две абсолютно разные команды – в первые 40 минут и в последующие. Тяжелое вкатывание и отсутствие энергии казанцев каким-то чудодейственным образом сменились классным хоккеем в третьем периоде. Анвар Гатиятулин же объяснить по существу эти метаморфозы не готов. «ТИ-Спорт» разбирается, в чем дело.





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» вышел в режиме регулярки, а Гатиятулин продолжает бороться со стенами

То, что происходило на льду «Татнефть Арены» с 1-й по 40-ю минуту, было сложно назвать хоккеем уровня плей-офф. По крайней мере, со стороны «Ак Барса». За весь первый период казанцы не создали ни одного по-настоящему серьезного момента, который мог бы напрячь голкипера гостей Евгения Аликина. Да, «барсы» чаще брали шайбу под свой контроль, но до чего-то опасного это не доходило -– «Автомобилист» все перекрывал. Показательно, что команда Анвара Гатиятулина в стартовом периоде провела более чем в два раза больше времени в атаке (02:23 против 01:02), но по броскам в створ был почти паритет – 9:8.

Во втором периоде стали видны и другие грешки. Действия «Ак Барса» стали еще менее направленными на ворота. Большое количество ошибок и аморфность, будто это рядовая игра регулярного чемпионата. Но что было самым удручающим на льду, так это то, как большинство хоккеистов не пытались брать инициативу и будто поскорее желали избавиться от шайбы. Передачи стали менее осознанными – порой складывалось впечатление, что игроки не слишком-то стремились найти точный пас, а поскорее спешили отбросить шайбу от себя. Удивительно, ведь позади уже два матча плей-офф с этим соперником – волнение уже давно должно было пройти, если оно было.

Периодически у казанских хоккеистов стала вырисовываться просадка по физике у отдельных хоккеистов. Однажды в борьбе у правого борта Дмитрий Яшкин только-только разгонялся к шайбе, в то время как защитник уже успел подъехать и передать ее к другому борту. Таким тяжелым мы не видели капитана, пожалуй, с прошлого сезона.

Под конец второго периода то Илья Сафонов, то Эрик О’Делл через провокации пытались распалить эмоции у своей команды, но ничего не помогало. После двух периодов 0:2 и полное уныние без признаков на спасение.

«По серии видно, что преимущество имеет тот, кто первый забивает. Потом приходится взламывать плотную оборону, и мы эту стену пробили», – рассуждал после матча Анвар Гатиятулин на вопрос, почему уже третью игру подряд «Ак Барсу» не удается удачно начинать матч.

Это, кстати, уже не первая подобная метафора специалиста. Раньше он так же объяснял первые добытые победы после серии поражений в феврале в регулярке.

Чудесное преображение, которое невозможно объяснить

Но все каким-то чудесными образом поменялось после второго перерыва.

В третьем периоде казанцы внезапно включили мощный форчекинг и хиты. И что еще важнее – скорости. Это принесло плоды в середине двадцатиминутки. Сначала Кателевский классно завершил контратаку после перехвата в чужой зоне, а через минуту случился суперрозыгрыш большинства после вбрасывания с завершением от Дмитрия Яшкина. В какой-то момент капитан еще вспомнил, что он еще и главный крушитель команды и лиги, когда мощным, но чистым хитом сносил огромного Трямкина за воротами гостей.

Полное доминирование «Ак Барса» продолжилось и в первом овертайме, когда казанцы полностью забрали шайбу под свой контроль и принялись сжимать удавку. Не последнюю роль тут сыграла, конечно, и дальняя скамейка «Автомобилиста».

При этом стоит отметить, что казанцы ни разу не сорвались на фолы и отыгрывали строго, даже когда напряжение в матче возрастало. Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции даже сам не без гордости сообщил журналистам, когда те попросили прокомментировать его бурное празднование победной шайбы.

«Еще не видел, может, супруга пришлет или кто-то другой, обязательно посмотрю. Мы же 93 минуты отыграли без удалений «Ак Барса». Это рекорд КХЛ, вы знаете об этом?» – обращался Заварухин к журналистам.

Фото: ak-bars.ru

В общем, после первых катастрофических периодов «Ак Барс» вышел абсолютно другой командой. Заряженной, борющейся за каждую спорную шайбу, действующей быстро. И что еще важнее – каждый игрок, наоборот, стал брать больше ответственности и тащить шайбу, как тот же Александр Барабанов. 17-й номер вкатывался в чужую зону, держал шайбу в чужой зоне, пока подтянутся партнеры, и выдавал им на крюк либо бросал сам.

Но что самое парадоксальное – игроки «Ак Барса», которые еще пару десятков минут выглядели тяжелее сумоистов, теперь откуда-то достали физические силы, за счет которых полностью перебегали «Автомобилист».

Отсюда возникает логичный вопрос: что мешало играть точно так же с первых минут матча? Именно такой вопрос и задал корреспондент «ТИ-Спорт» наставнику «Ак Барса». Гатиятулин, впрочем, в своей излюбленной манере снова поупражнялся в умении уходить от ответа общими формулировками.

– Хотелось бы уточнить. Сегодня мы увидели две абсолютно разные команды – в первые 40 минут и во вторые. У игроков появилась отдача, энергия. Что мешало начать играть с первых минут так, как играли начиная с третьего периода?

– Я не скажу так, у нас и с первых минут была самоотдача. Что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо добавлять в агрессии. Плюс поддержка наших болельщиков дала энергию. Стали действовать активнее у ворот, смогли создать и реализовать моменты, – ответил специалист.

Фото: ak-bars.ru

В том, что Анвар Рафаилович умеет быть откровенным и говорить по существу, мы уже убедились в начале марта после победы над тем же «Авто». Но с тех пор все вернулось на прежние рельсы – пока приходится довольствоваться такими объяснениями.

Из самого яркого и понятного, что наставник «Ак Барса» отметил, так это тот факт, что следующий матч будет самым важным в серии. Сложно поспорить, вытаскивать эту серию с 1-3 будет практически нереально. Нужно цепляться за игру – у команды явно есть характер и есть исполнители. Остается только каким-то образом донести до игроков, что нужно включать все это с самого начала игры.

Что происходит с Галимовым и Коршковым?

Именно наличие Артема Галимова в составе «Ак Барса» называли главным козырем, который выгодно отличает казанскую команду от екатеринбургской перед стартом этой серии.

Умение забрасывать из любой позиции и в сложных ситуациях, а также способность затащить шайбу в одиночку, когда ни у кого не получается, – то, чем запомнился 25-летний форвард в нынешнем регулярном чемпионате. Но в плей-офф происходит что-то странное.

Вчера Галимов обнаружился на льду только к концовке второго периода, когда за одну смену нанес три броска подряд, – Аликин легко справлялся с попытками. На старте третьего периода форвард казанцев принимал очень странное решение при контратаке, когда мог отдавать под удар, но вместо этого сам поехал обыгрывать защитника, что привело к потере шайбы.

Екатеринбуржцы, очевидно, тоже прекрасно все расценили и просто выключили Галимова из игры. За три матча у 95-го номера лишь одно очко – за шайбу в пустые ворота в первом матче серии (4:1). С тех пор Артем ничем действительно полезным на льду не отличается. И это в важнейшей серии с соперником, которому по идее есть что доказывать. Галимов из той группы игроков, которые в прошлом сезоне с треском вылетали в первом раунде от того же «Автомобилиста».

Фото: ak-bars.ru

В принципе, шайбы Галимова в нынешнем сезоне часто простые – он ловил соперника на ошибках, обкрадывал и убегал один на ворота. Либо его выводили на ударную позицию на свободном льду. В плей-офф такой роскошью соперники не снабжают. Тут предельно строгие игры, где каждый выверяет свое действие.

При этом Артем не единственный, кто пропал со льда в этой серии. Тот же Егор Коршков откровенно проваливает противостояние с «Автомобилистом». А ведь под конец регулярки появлялись четкие сигналы, что хоккеист наконец-то освоился и готов брать ключевые роли на себя. В этом плей-офф за три матча на его счету 1 ассистентский балл. С такими данными, как у этих хоккеистов, «Ак Барсу» будет сложно что-либо противопоставить «Автомобилисту», у которого забивают представители всех звеньев.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru