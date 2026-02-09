Из Комсомольского района Челнов отправили 2 тонны помощи бойцам СВО

Сегодня из Комсомольского района Набережных Челнов отправился гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Общий вес отправки составил около двух тонн, а сумма собранной помощи – 2,1 млн рублей.

Гуманитарную помощь удалось собрать силами председателей территориальных общественных самоуправлений и жителей района. В состав груза вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, постельные принадлежности, теплая одежда, маскировочные сети, блиндажные свечи, утеплители, инструменты, медикаменты и перевязочные материалы.

Сбор товаров для фронтовых нужд был организован председателями ТОС Комсомольского района. Доставку груза непосредственно в зону СВО осуществляют руководитель социального центра «Навигатор успеха» Ольга Айдимирова и председатель ТОС «Вилюй-1» Илгиз Сагидуллин, чтобы помощь как можно быстрее дошла до военнослужащих.

Отправка стала примером слаженной работы тыла. Каждый пакет и каждая коробка – это знак поддержки, заботы и искренней благодарности бойцам от жителей Комсомольского района.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.