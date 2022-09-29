Из Кировского и Московского военкомата Казани отправили группу мобилизованных

фото: Полина Шевчук/ ИА «Татар-информ»

Очередная группа мобилизованных отправилась из Кировского и Московского военкомата Казани.

Собираться у дверей военного комиссариата района получившие повестку казанцы начали еще с семи утра. Неразберихи и толпы не было – каждый из мобилизованных приходил четко ко времени. Это позволило избежать очередей как на улице, так и в здании комиссариата.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Повестку получил вчера. Сразу собрал все необходимое и вот я тут. Страха какого-то особо нет. Да, чуть мандраж, но и он пройдет. Больше родители переживают», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» один из мобилизованных казанцев.

После оформления всех необходимых документов и напутственного слова военного комиссара района, первую партию призывников посадили в автобус и под звуки марша «Прощание славянки» отправились на пункты сбора.

