Из Казахстана в Россию вернулись еще 20 самолетов с миротворцами

В Подмосковье приземлились 20 самолетов с российскими миротворцами, прибывшими из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«20 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 „Руслан“ и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром „Чкаловский“», — отметили в ведомстве.

Военнослужащие ВДВ уже завершили выгрузку вооружения, техники и имущества, а также прибыли в место постоянной дислокации.

Накануне на Родину также вернулась часть миротворческого контингента, задействованного в Казахстане.