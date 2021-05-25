Из казанской школы эвакуировали людей после сработки пожарной сигнализации

В школе №65 на улице Шамиля Усманова сработала пожарная сигнализация, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В шесть часов вечера поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в школе, пожарные сразу выехали на место происшествия.

В это время учеников в здании уже не было, в школе шло родительское собрание. 20 человек родителей и персонала школы самостоятельно выбрались на улицу до приезда спецслужб, никто не пострадал.

Как выяснили пожарные, произошло короткое замыкание без возгорания в вестибюле первого этажа. Силам пожарной охраны дали отбой.