Из казанской гимназии эвакуировали детей и взрослых из-за пожара в подвале

Сообщение о пожаре в гимназии №2 на улице Шамиля Усманова пришло сегодня в 19.51, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © Прокуратура РТ

Через считанные минуты у школы были первые пожарные расчеты. На месте сотрудники ПСЧ №7 установили, что горят вещи в подвале гимназии. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли шесть человек, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

Фото: © Прокуратура РТ

На месте пожара был обнаружен обугленный внешний аккумулятор (power bank) с подсоединенным к нему предметом, который полностью сгорел. Причины пожара предстоит установить.

По факту произошедшего прокуратура республики начала проверку.