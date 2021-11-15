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Происшествия
15 ноября 2021  21:18
Полина Шевчук

Из казанской гимназии эвакуировали детей и взрослых из-за пожара в подвале

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Из казанской гимназии эвакуировали детей и взрослых из-за пожара в подвале

Сообщение о пожаре в гимназии №2 на улице Шамиля Усманова пришло сегодня в 19.51, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © Прокуратура РТ

Через считанные минуты у школы были первые пожарные расчеты. На месте сотрудники ПСЧ №7 установили, что горят вещи в подвале гимназии. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли шесть человек, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

 

Фото: © Прокуратура РТ

На месте пожара был обнаружен обугленный внешний аккумулятор (power bank) с подсоединенным к нему предметом, который полностью сгорел. Причины пожара предстоит установить.

По факту произошедшего прокуратура республики начала проверку.

 

#пожар в школе
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