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Происшествия 26 марта 2025 09:34

Из казанской больницы №7 эвакуировали людей из-за сработки пожарной сигнализации

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Сегодня утром в соцсетях появилась информация об эвакуации в городской больнице №7 Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе городской клинической больницы №7, на территории первой поликлиники сработала пожарная сигнализация из-за технических работ на одном из этажей.

«Пациенты и персонал, услышав тревогу, вышли на улицу. Спустя несколько минут после выяснения причин включения сигнализации и отбоя тревоги все пациенты и персонал вернулись обратно», – рассказали в ведомстве.

Сейчас медучреждение работает в штатном режиме.

#эвакуация
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