Из Казанки у Кировской дамбы достали утонувшего мужчину

Сегодня днем у Кировской дамбы выловили тело мужчины, утонувшего во время купания, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ЧП произошло на реке Казанка в Вахитовском районе.

Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Место происшествия не является местом, оборудованным для купания, уточнили в ведомстве.