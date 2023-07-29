news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 июля 2023 17:31

Из Казанки у Кировской дамбы достали утонувшего мужчину

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня днем у Кировской дамбы выловили тело мужчины, утонувшего во время купания, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ЧП произошло на реке Казанка в Вахитовском районе.

Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Место происшествия не является местом, оборудованным для купания, уточнили в ведомстве.

#утонул мужчина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное