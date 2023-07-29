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Из Казанки у Кировской дамбы достали утонувшего мужчину
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Сегодня днем у Кировской дамбы выловили тело мужчины, утонувшего во время купания, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
ЧП произошло на реке Казанка в Вахитовском районе.
Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
Место происшествия не является местом, оборудованным для купания, уточнили в ведомстве.
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