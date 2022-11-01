Из Казани запустили авиарейсы в Иркутск и Новокузнецк

Из Казани запустили авиасообщение в Иркутск и Новокузнецк. Загрузка первых рейсов составила более 90%, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По четвергам в Иркутск вылеты будут выполняться в 23.35 с прибытием в Казань в 9.15. По воскресеньям из столицы Татарстана самолет вылетит в 23.30 и прибудет в Иркутскую область в 9.05. Длительность перелета составляет 4,5 часа.

В Новокузнецк рейсы также выполняются дважды в неделю. Так, по вторникам вылет из Казани назначен на 2.00, прибытие в Кемеровскую область – на 9.30. По субботам из столицы Татарстана лайнер вылетит в 1.45 и будет в аэропорту Новокузнецка в 9.15. Длительность полета составляет 3,5 часа.

«Для каждого из аэропортов указано местное время. Время в Иркутской области на пять часов опережает московское, в Кемеровской области – на четыре часа», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров перевозят на Боингах 737-800 вместимостью 189 человек. Помимо прямых маршрутов можно воспользоваться трансферными рейсами из Иркутска в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды с пересадкой в Казани.