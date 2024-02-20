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Из Казани запланированы субсидированные авиарейсы по 17 направлениям
Росавиация утвердила на этот год субсидированные авиарейсы из Казани по 17 направлениям. Они будут выполняться по программе межрегиональных перевозок, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«Субсидируются полеты из Казани в Калугу, Киров, Мурманск, Нальчик, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Петрозаводск, Салехард, Самару, Сургут, Тобольск, Томск, Улан-Удэ и Ярославль», – говорится в сообщении.
В Казань по программе межрегиональных перевозок запланированы полеты из Абакана, Барнаула, Волгограда, Горно-Алтайска, Иркутска, Нарьян-Мара, Сыктывкара, Ханты-Мансийска и Челябинска.
Субсидированные авиарейсы финансируются из федерального и региональных бюджетов. Поэтому билеты по этим направлениям продаются по заниженным льготным тарифам.
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