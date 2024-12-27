Из Казани хотят запустить туристический ретропоезд в Йошкар-Олу и Свияжск

Рассматривается возможность запуска туристических направлений на ретропоезде из Казани в Йошкар-Олу и Нижние Вязовые с посещением острова-града Свияжска. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Осенью в Удмуртии был обкатан туристический поезд „Чайковский экспресс“. В 2025 году будут ежеквартальные поездки. Это достаточно интересный маршрут на поезде на паровой тяге со стилизованными вагонами. Есть проекты решений на 2025 — 2026 годы по Татарстану. Приоритетными являются направления Казань — Йошкар-Ола и Казань — Нижние Вязовые с посещением острова-града Свияжска», — рассказал он.

Ахметшин отметил, что проекты будут отрабатываться в течение следующего года. Кроме того, по направлению в Свияжск компании работает с АО «Флот РТ», чтобы создать мультимодальный маршрут. Он предполагает поездку на электропоезде и автобусе, посещение музеев Свияжска и прибытие в Казань на теплоходе.

«Поезд „Чайковский экспресс“ в ходу десять дней в квартал, а в остальное время подвижной состав свободен. Поэтому мы рассматриваем возможность передислокации подвижного состава в Казань и использования его на данных маршрутах. Сейчас определяется вопрос с тягой. Решается вопрос с туроператорами. И уже есть туроператор, который заинтересован в маршруте», — подчеркнул он.

Ахметшин заметил, что такой поезд пользуется достаточно высоким спросом в Удмуртии, и на 2025 год на него подано уже около 3,6 тыс. заявок.

В состав «Чайковского экспресса» вошел старинный паровоз Л-3095, выпущенный в 1950-е годы, и два цельнометаллических вагона.