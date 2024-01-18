Из Казани вывезено и утилизировано на 20% больше снега, чем прошлой зимой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала зимы из Казани вывезено и утилизировано более 460 тыс. тонн снега. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом стало известно во время ночного пресс-тура, посвященного уборке города.

«На 17 января прошлого года выпало 122 мм осадков, в этом году – 169 мм осадков», – рассказал журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

Из-за сильного снегопада и порывистого ветра в Казани 17 января на ближайшие трое суток объявлен план «Буран».

Количество спецтехники для уборки городских дорог при необходимости будет доведено до 800 единиц.