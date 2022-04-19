Из Казани возобновятся прямые авиарейсы в Петрозаводск

Из Казани с 3 мая возобновятся прямые авиарейсы в Петрозаводск. Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам до конца сентября, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».



По вторникам из Казани самолет будет отправляться в 13.50 и прибывать в Карелию в 16.20. Из Петрозаводска он отправится в 17.10 с посадкой в столице Татарстана в 19.35.



По пятницам из Казани отправление назначено на 12.00, прибытие в столицу Карелии — в 14.20. Из Петрозаводска вылет запланирован на 15.20, посадка в аэропорту Казани — в 17.50.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Длительность полета займет более двух часов», — отметили в пресс-службе.



Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Bombardier CRJ-200 с максимальной вместимостью 50 человек.