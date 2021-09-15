Из Казани возобновятся полеты в Горно-Алтайск

Из Казани с 23 сентября возобновятся полеты в Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

По четвергам из Казани самолеты будут вылетать в 2.00 и прибывать в Горно-Алтайск в 9.30. Обратный вылет назначен на 10.30 с прибытием в столицу Татарстана в 9.50.

По воскресеньям вылет из Казани запланирован на 1.30, прилет в Горно-Алтайск — на 9.00. Обратно лайнер вылетит в 10.00 и приземлится в Казани в 9.50.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Длительность полета составит более трех часов», — уточнили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 вместимостью 50 человек.