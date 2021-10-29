Из Казани возобновятся авиарейсы в Оренбург
Из Казани с 1 ноября возобновятся полеты в Оренбург. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Пассажиров будут перевозить по понедельникам и пятницам. Так, вылет из Казани назначен на 9.00, а посадка в Оренбурге на 13.00.
Из Оренбурга самолет вылетит в 8.00 и прибудет в Казань в 8.15.
«Для каждого аэропорта указано местное время», – уточнили в пресс-службе.
Время в Оренбургской области на два часа опережает московское.