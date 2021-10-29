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Ру Тат
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Транспорт
29 октября 2021  10:57

Из Казани возобновятся авиарейсы в Оренбург

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Из Казани с 1 ноября возобновятся полеты в Оренбург. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 

Пассажиров будут перевозить по понедельникам и пятницам. Так, вылет из Казани назначен на 9.00, а посадка в Оренбурге на 13.00. 

Из Оренбурга самолет вылетит в 8.00 и прибудет в Казань в 8.15.

«Для каждого аэропорта указано местное время», – уточнили в пресс-службе.

Время в Оренбургской области на два часа опережает московское.

#открытие авиарейса
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