Из Казани возобновятся авиарейсы в Оренбург

Из Казани с 1 ноября возобновятся полеты в Оренбург. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Пассажиров будут перевозить по понедельникам и пятницам. Так, вылет из Казани назначен на 9.00, а посадка в Оренбурге на 13.00.

Из Оренбурга самолет вылетит в 8.00 и прибудет в Казань в 8.15.

«Для каждого аэропорта указано местное время», – уточнили в пресс-службе.

Время в Оренбургской области на два часа опережает московское.