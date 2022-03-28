Из Казани возобновятся авиарейсы в Минск

Из Казани 9 апреля возобновятся полеты в Минск. Рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По вторникам самолет будет вылетать из Казани в 14.45 и прибывать в столицу Беларуси в 17:05. Обратный вылет запланирован на 11.25 с посадкой в Казани в 13.45.

По субботам вылет из Казани назначен на 11.50, прибытие в Минск — на 14.10. Обратно лайнер вылетит в 8.30 и будет в столице Татарстана в 10.50.

«Время в пути составит около 2 часов 20 минут. Время в Минске совпадает с московским. В расписании возможны изменения», — отметили в пресс-службе.