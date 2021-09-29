Из Казани возобновятся авиарейсы в Калугу

Из Казани 5 октября возобновятся полеты в Калугу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По вторникам из Казани вылет назначен на 14.25, прибытие в Калугу — на 16.05. Рейс из Калуги запланирован на 10.10 с прибытием в Казань в 12.00.

По пятницам самолет из столицы Татарстана будет вылетать в 12.30 и прибывать в Калугу в 14.10. Из Калуги лайнер отправится в 9.55 и приземлится в аэропорту Казани в 11.45.

«Время в Калуге совпадает с московским», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров предупреждают, что возможны изменения в графике полетов.