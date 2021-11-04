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Транспорт
4 ноября 2021  07:15

Из Казани возобновятся авиарейсы в Белгород с частотой полетов дважды в неделю

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Из Казани 4 ноября возобновятся полеты в Белгород. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщает авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

По понедельникам вылет из Казани запланирован на 19.00, прилет в Белгород – на 21.00. Обратный вылет из Белгородской области назначен на 21.50, прибытие в столицу Татарстана – на 23.30.
 
По четвергам вылет из Казани планируется в 23.25, прилет в Белгород - в 1.15. Обратно самолет отправится в 2.05 и прибудет в Казань в 3.55.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Длительность полета составит два часа», – отметили в пресс-службе. 
 
На маршруте задействованы канадские авиалайнеры «Бомбардье» CRJ-200, рассчитанные на 50 человек.

По информации авиакомпании, ранее это направление было востребовано как для Татарстана, так и для Белгородской области – загрузка самолетов в обе стороны составляла более 60%.

#открытие авиарейса
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