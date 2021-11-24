Из Казани возобновятся авиарейсы по направлению Пермь — Салехард

Из Казани 30 ноября возобновятся авиарейсы по направлению Пермь — Салехард. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Самолеты будут перевозить пассажиров по вторникам и пятницам. Так, из Казани лайнер отправится в 7.10 и совершит посадку в аэропорту Перми в 10.05. Вылет из Перми назначен на 10.50 и прилет в Салехард — на 13.05.

Обратный вылет из Салехарда запланирован на 14.00 с посадкой в Перми в 16.10. Самолет вылетит из Перми в 16.55 и прилетит в Казань в 15.55.

«Для каждого из городов указано местное время», — отметили в пресс-службе.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры «Бомбардье» CRJ-200 с максимальной вместимостью 50 пассажиров.