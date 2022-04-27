Из Казани возобновится межрегиональный маршрут в Богатые Сабы

Из Казани с 28 апреля возобновится межрегиональный маршрут в Богатые Сабы. Автобусы будут отправляться ежедневно от автовокзала «Восточный», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из столицы Татарстана в Богатые Сабы автобусы будут выезжать в 13.00 и 18.00, а из поселка в Казань – в 5.30, 14.30 и 19.30.

«Протяженность пути составляет 93 км, длительность поездки – полтора часа. Стоимость проезда 250 рублей», – отметили в пресс-службе.

На рейсы выделены новые автобусы повышенной комфортности. В течение всей поездки пассажиры смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi.