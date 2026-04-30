Из Казани в зону СВО отправили вторую партию лошадей

Из столицы Татарстана в зону проведения специальной военной операции отправили вторую партию лошадей для улучшения логистики в ближнем тылу российских войск и обеспечения деятельности по патрулированию территории. Первая отправка восьми голов лошадей татарской породы состоялась в феврале. Сегодня в Донецкую народную республику также отправлено восемь лошадей в возрасте от пяти до семи лет.

«Наши лошади работают там уже два месяца. Они крепкие, выносливые. Могут перевозить грузы, пройти до 70–80 километров в день. Их основная задача – патрулирование территории. Не везде можно проехать на автомобиле, не везде есть хорошие дороги. Договорились, что сформируем еще и третью партию лошадей для отправки в зону СВО. Спасибо всем, кто помогает формировать такой живой гуманитарный груз», – заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Директор Казанского ипподрома Гияз Идиятуллин добавил, что шесть лошадей привезли в Казань из хозяйств Азнакаевского и Арского районов Татарстана, а двух – из Башкортостана.

«К нам обратились с просьбой облегчить труд военнослужащих. Федерация коневодства РТ сразу пошла навстречу, мы собрали лошадей. Ребята прислали видео, показали, как работают с первой партией. Оборудовали для них конюшни, закупают корма. На этих лошадях они уверенно ездят, приучают их к выстрелам, возить грузы, ездить по двое для вывоза раненых», – отметил он.

Лошадей в зону СВО перевозят специальным транспортом – коневозом. До места назначения они добираются около двух дней, уточнил Идиятуллин.

«Все лошади обученные, опытные, объезженные. Некоторые из них умеют запрягаться, что немаловажно. На лошадь с прицепом можно что-то загрузить. Отзывы о них хорошие. Отправляем их укомплектованными, с запасом кормов. Сегодня выезжают лошади татарской и башкирской пород, а также полукровные кобылы. Надеюсь, что потом они будут помогать уже в мирной жизни», – подчеркнул он.

Участник СВО с позывным Кодекс подтвердил, что лошади оказывают большую помощь бойцам. «Прошлая партия хорошо справилась с задачами. Ни одной головы не погибло. Сейчас они отдыхают, их откармливают. Они занимаются подвозом боекомплектов, провизии, доставляют пехоту, помогают в эвакуации раненых. У нас большая бригада, выбрали тех, кто может обращаться с лошадьми. Есть жокеи, тренеры, ветеринары», – рассказал он.