Из Казани в Свияжск доставлен на реставрацию дебаркадер

Фото: Олеся Балтусова

Из Казани, с пляжа «Локомотив», в остров-град Свияжск доставили для проведения ремонтных работ дебаркадер №721. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Наш прекрасный волжский дебаркадер номер 721. Привезен на остров Свияжск с острова Локомотив <…>» — отметила Балтусова. По словам помощника Президента РТ, несамоходное судно удалось спасти усилиями «подвижников и содействующих чиновников от списывания в утиль».

«<…> зашвартован, пока без понтонов, но они уже едут из Альметьевска!» — уточнила она нынешнее положение дебаркадера. В скором будущем судно начнут приводить в порядок добровольцы, участвующие в движении «Том Сойер Фест». «Не вопреки, а благодаря! Радуюсь» — добавила Олеся Балтусова.

Полуторадечный дебаркадер был построен в 1970-х годах. Ранее он находился на балансе Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Вопрос его передачи Министерству культуры РТ обсуждался еще летом прошлого, 2021 года.

В 2020 году Олеся Балтусова обращала внимание на то, что у татарстанских дебаркадеров есть и функциональное настоящее, и видение использования в будущем. «Очень важно понять нам всем, что это уникальное явление на Волге. Все регионы уже уничтожили свои дебаркадеры, а мы их сохранили», — подчеркивала она.