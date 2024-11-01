Из Казани в Самару организовали пробный рейс на «Метеоре»

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Татарстан, Самарская и Ульяновская области прорабатывают возможность запуска речного скоростного маршрута Казань — Самара — Казань с заходом в Ульяновск. Перевозку пассажиров на «Метеоре» готово организовать АО «Флот РТ», сообщает Министерство туризма Самарской области.

«Представители предприятия осуществили пробную поездку до речного вокзала Самары для расчета тайминга, расхода топлива и других необходимых условий реализации маршрута. На борту судна состоялась встреча с представителями Ульяновской и Самарской областей, на которой участники встречи подтвердили интерес к реализации такого маршрута», — говорится в сообщении.

Регионам также необходимо рассчитать распределение субсидий на маршрут, чтобы обеспечить доступные тарифы для населения.

Маршрут Самара — Ульяновск — Казань свяжет между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью населения 8 млн человек, отметили в министерстве.