Из Казани в праздничные дни ежедневно вывозят около 1,3 тыс. тонн мусора

Из Казани в период новогодних каникул ежедневно вывозится около 1,3 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров проверил работу коммунальных служб города в праздничные дни. В проверке участвовали заместители руководителя исполкома, а на местах – главы районов.

Ежедневно в вывозе мусора задействованы около 120 единиц техники, включая 96 мусоровозов. При этом в ряде дворов возникают трудности с подъездом техники к контейнерным площадкам из-за припаркованных автомобилей.

По информации управляющих компаний, в таких случаях приходится искать владельцев машин, чтобы обеспечить проезд.

«Управляющие компании не просто так просят жителей убрать на время припаркованные машины – это значительно улучшает качество уборки. В конце концов, уборка проводится в интересах жителей и чем чище будет во дворе, тем им будет комфортнее. Дворникам сложно качественно убрать снег во дворе, если он весь забит машинами», – подчеркнул Гафаров.

В администрации города напомнили, что парковка автомобилей рядом с контейнерными площадками запрещена. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей.