Из Казани в октябре откроются прямые регулярные авиарейсы в Сургут

Авиакомпания Nordwind Airlines в октябре откроет прямой регулярный рейс из Казани в Сургут, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар», – говорится в сообщении.

Из Казани рейсы начнут выполняться с 27 октября по понедельникам и пятницам. Вылет назначен на 22:35. Длительность полета составит 2 часа 25 минут.

Из Сургута самолеты начнут летать с 28 октября по вторникам и субботам. Борт будет отправляться в 4:15. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах «Эмбраер 190» с компоновкой 110 мест.