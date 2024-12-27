Из Казани в Нижний Новгород с 1 января начнут ходить поезда нового поколения

На маршруте Казань – Нижний Новгород с 1 января 2025 года начнут ходить современные электропоезда серии ЭПЗД в составе четырех вагонов. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Электропоезда серии ЭПЗД курсировали во время саммита БРИКС. Они прибыли в Казань для обслуживания этого мероприятия. Аналогичный электропоезд запускаем на участке Казань – Нижний Новгород. Это достаточно современный подвижной состав», – рассказал он.

Ахметшин уточнил, что новый поезд отличается от действующего эргономичными креслами, улучшенной системой климат-контроля, наличием USB-розеток для зарядки гаджетов под каждым трехместным диваном.

Подвижной состав нового поколения оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, климатическими системами с обеззараживанием воздуха, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для выхода на низкую платформу.

В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров.

«Машина будет дооборудована дополнительными установками: барной стойкой для возможности комфортно попить чай и кофе в пути, телевизорами», – подчеркнул гендиректор компании.