Сегодня из Казани в Нижний Новгород отправился первый электропоезд. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что поезд будет курсировать между городами ежедневно за исключением нескольких дней в августе.

Электропоезд будет выезжать из Казани в 5:10 утра и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. Обратно состав отправляется в 16:08 и прибывает в столицу Татарстана в 22:28. «Время было выбрано специально: путь занимает около шести часов и уже в 11 утра наши первые пассажиры прибудут в Нижний Новгород», – отметил Ханифов.

Он добавил, что времени между прибытием поезда в Новгород и отправлением обратно в Казань должно хватить на проведения деловых встреч либо на осмотр достопримечательностей города и встречи с друзьями и родственниками.

«Я очень обрадовалась, когда узнала об этой электричке. До этого я ездила пассажирским поездом, но это в два раза дороже и на два часа дольше», – поделилась перед отправлением жительница Нижнего Новгорода Екатерина.

Электричка состоит из четырех вагонов, оборудованных местами под велосипеды, и способна вместить 400 человек. В первый рейс из Казани отправились около 140 человек. Во время поездки можно приобрести прохладительные напитки, чай или кофе.