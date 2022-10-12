Из Казани в Нижний Новгород назначат дополнительный ускоренный поезд

Дополнительный ускоренный электропоезд между Нижним Новгородом и Казанью будет назначен с 28 октября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Из Нижнего Новгорода поезд будет ходить ежедневно в 5.10 и прибывать в Казань в 11.30. Обратно он отправится в 15.50 и приезжать в столицу Татарстана в 22.10.

«Поезд будет делать остановки на станциях Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол», – отметили в пресс-службе.

Продажа билетов открывается за десять суток до даты отправления.