Из Казани в навигацию 2022 года будут выполняться скоростные рейсы до Болгар и Тетюш

В навигацию следующего года из Казани будут выполняться скоростные рейсы до Болгар и Тетюш, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В навигацию 2022 года из Казани будут выполняться пригородные рейсы до населенных пунктов Садовая, Печищи, Ташевка, Кзыл Байрак, Шеланга, Свияжск. Из Чистополя будут организованы рейсы до Красного Яра, из Набережных Челнов – ежедневные рейсы до Соколки», – отметили в ведомстве.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства прошел конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении из Казани, Чистополя и Набережных Челнов.

Право на транспортное обслуживание пассажиров из Казани и Чистополя получило АО «Татфлот», из Набережных Челнов – «Производственное объединение нерудных материалов “Набережные Челны”».