Из Казани в Москву и Петербург на новогодние праздники ввели дополнительные поезда

Из Казани в Москву и Санкт-Петербург назначили дополнительные поезда, которые будут курсировать в период новогодних праздников. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.

В частности, пассажирский поезд №290 отправится из Москвы 30 декабря и 9 января в 18.50 и прибудет в Казань 31 декабря и 10 января в 7.50.

Поезд №295/296 будет следовать из Казани 6 и 7 января в 22.42, прибудет в Москву 7 и 8 января в 12.58. Обратно в столицу Татарстана он отправится 8, 9 и 10 января в 1.25 и приедет в эти же дни в 13.36.

Поезд №289/290 будет курсировать 1, 3, 5, 7 и 9 января. Из Казани он отправится в 15.36 и будет в Москве 2, 4, 6, 8, 10 января в 5.10. Поезд будет покидать столицу России 2, 4, 6, 8 и 10 января в 18.50 и прибывать в Казань на следующий день в 7.50.

Из Санкт-Петербурга в Казань дополнительный поезд №253/254 отправится 6 января в 17.34. Он прибудет в Казань на следующий день в 20.38.

Из Казани поезд отправится 4 января в 1.20 и будет в Петербурге на следующий день в 4.20. Он также покинет столицу Татарстана 8 января в 10.50 и прибудет в Петербург на следующий день в 6.30.