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Общество 28 января 2025 12:18

Из Казани в марте возобновятся прямые авиарейсы в Ереван

Из Казани в марте возобновятся прямые авиарейсы в Ереван
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Red Wings в марте возобновит прямые авиарейсы из Казани в Ереван. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Перелеты будут выполняться начиная с 5 марта по средам. Из Казани самолет отправится в 9.45 и прибудет в столицу Армении в 13.55 по местному времени.

Из Еревана вылет назначен на 14.45 с прибытием в 16.45 по местному времени.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100. Длительность полета составит 3 часа 10 минут.

#открытие авиарейса
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