Из Казани в мае откроются прямые авиарейсы в Петрозаводск

Из Казани 3 мая откроются прямые авиарейсы в Петрозаводск. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

По понедельникам из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 11.20 и прибывать в аэропорт Петрозаводска в 13.30. Обратный вылет запланирован на 14.30 и прибытие в 16.40.

По четвергам из Казани авиалайнер будет отправляться в 9.00 и приземляться в Петрозаводске в 11.10. Обратно он вылетит в 12.10 и будет в аэропорту Казани в 14.20.

«Рейсы будут выполняться до конца сентября. Время в полете составит 2 часа 10 минут», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек.