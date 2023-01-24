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Ру Тат
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Транспорт
24 января 2023  15:28

Из Казани в мае откроются авиарейсы в Красноярск

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Из аэропорта Казани 1 мая откроются рейсы в Красноярск. Полеты будут выполняться дважды в неделю, сообщает авиакомпания Nordwind.

Из столицы Татарстана самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.

Первый рейс из Красноярска в Казань запланирован на 2 мая. Пассажиров будут перевозить по вторникам и пятницам. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Перелеты будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

#новый авиарейс #международный аэропорт казань #красноярск
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