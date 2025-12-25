Из Казани в Лисичанск к Новому году отправили 18 тонн мандаринов

Фото: kzn.ru

Накануне Нового года Казань вновь оказала поддержку жителям подшефных городов Лисичанск и Рубежное, отправив туда большую партию гуманитарной помощи. Основным грузом стали более 18 тонн мандаринов, сообщает мэрия.

Большегруз с подарками отправлен под эгидой фонда «Добрая Казань». Продукцию для новогодней отправки предоставили предприниматели с рынков города.

«Четвертый год подряд в преддверии Нового года мы стараемся подарить праздничное настроение жителям подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Сегодня отправляем для них 18 тонн мандаринов. Всего за все время нашей работы мы отправили в Лисичанск и Рубежное уже 86 фур с различным грузом. К нам присоединилось около 400 городских предприятий и организаций. Вместе мы создаем добро – даже в самые непростые времена!» –отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник также пожелал водителям легкой дороги.