«Всех детей соберем в школу»: Из Казани в ЛНР отправили рюкзаки и учебные принадлежности

Сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправилась очередная колонна гуманитарного груза. В этот раз в ЛНР повезут более 150 тонн помощи на 8 фурах.

Помимо строительных материалов и продуктов первой необходимости к детям в ЛНР отправятся подарки в виде школьных принадлежностей к началу учебного года. Об этом рассказал ученик лицея №23, по совместительству волонтер «Молодой гвардии» Единой России Ранель.

«Мы сортировали рюкзаки и учебные наборы для детишек Лисичанска и Рубежного. Также помогали их грузить. Трудимся тут в свободное время. Я занимаюсь волонтерством, потому что хочу помочь людям, родители в этом поддерживают», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Благодаря республиканской акции «Помоги собраться в школу» актив сторонников «Единой России», «Молодой гвардии Единой России» и регионального отделения партии собрали рюкзаки с учебными наборами для каждого школьника Лисичанска и Рубежного. Всего более 2,5 тысяч наборов, в каждом по 70 предметов.

Наборы разработаны специалистами Министерства образования и науки Татарстана, в которые входят самые необходимые школьные принадлежности: канцтовары, тетради, наборы для уроков труда и рисования. Наборы собраны по возрастным категориям – для школьников начальных, средних и старших классов.

«Отправляем школьникам канцтовары и принадлежности к началу учебного года, также грузим фуру со строительными материалами и продуктами питания. Помимо этого, для администрации Лисичанска мы везем компьютеры для организации работы в городе. Всего отправляются 8 фур, надеюсь все дойдет успешно. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в формировании грузов», – рассказал заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Он также отметил, что в город доставят еще один палаточный комплекс, закупленный правительством РТ по просьбе руководителя ЦИК «Единой России». В этом комплексе жители Лисичанска и Рубежного могут получить гуманитарную помощь, а также принять участие в досуговых мероприятиях, организованных на благотворительной основе волонтерами с приглашением гостей из других российских регионов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что это уже седьмая отправка гуманитарной колонны, которая собрана под эгидой реготделения «Единой России» в этом году. За весь период СВО активисты партии в Татарстане направили в ЛНР более 1400 тонн гуманитарной помощи.

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