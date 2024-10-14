Из Казани в Курскую область отправили очередной гуманитарный груз с продовольствием

Из Казани в Курскую область отправили 40 тонн гуманитарной помощи. Это уже девятая отправка гуманитарной помощи, работа организована по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Мы держим контакт с коллегами из Курской области, высылаем то, что в данный момент необходимо. Сейчас речь не идет о какой-то теплой одежде, в первую очередь, мы отправляем продовольствие, то, что долго не портится», – рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

По ее словам, еще во времена пандемии COVID-19 стало ясно: жители Татарстана обладают добрыми сердцами и готовы помогать.

«Мы небезразличны к судьбам окружающих. Как только было объявлено о сборе гуманитарной помощи, с первых дней начались звонки. Люди предлагали привезти вещи или спрашивали, куда отправить деньги, чтобы помочь. У нас также очень много волонтеров, приходят ребята из вузов и ссузов, взрослые жители записываются волонтерами», – дополнила она.

Заместитель руководителя республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Анна Мубаракшина отметила, что в Курскую область за все время доставили уже более 400 тонн груза.

«Мы направляем как отдельные наборы для каждой семьи, так и продовольственные и непродовольственные товары, которые нам приносят жители республики: медикаменты, перевязочные материалы, одежда и так далее. Гуманитарный груз, который мы направляем сегодня, был закуплен на деньги, которые отправляли неравнодушные в фонд "Ак Барс Созидание"», – сказала она.

Анна Мубаракшина сообщила, что желающие помочь пострадавшим жителям Курской области могут обратиться на сайт «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«На сайте указан номер нашей горячей линии, а также списки необходимых вещей. Там же есть адреса, на которые можно принести гуманитарную помощь. Помимо этого, на сайте размещен QR-код фонда "Ак Барс Созидание", куда можно перевести пожертвование», – дополнила Анна Мубаракшина.