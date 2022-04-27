Из Казани в конце июня запустят ретро-тур на паровозе до Йошкар-Олы

В Казань в конце июня должны доставить паровоз П-36, который раньше стоял на постаменте в Нижнем Новгороде. Ретро-транспорт будет приспособлен под туры до Свияжска, а затем маршрут будет продлен до Йошкар-Олы. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

«На постоянной основе мы планировали маршрут Казань – Йошкар-Ола. Однако длина пути порядка 140 километров, а маршрут паровоза – не более 100 километров. Когда к нам приедет П-36, мы сможем завершить этот маршрут, потому что у этого паровоза больше участок обслуживания и скорость», – отметил собеседник агентства.

Паровоз будет тянуть цельнометаллические вагоны, которые будут максимально приближены к формату ретро-туров – будут доступны плацкарт и купе. Кроме того, установят аудио- и видеогид, с помощью которого туристы смогут ознакомиться с историей участка, по которому они проезжают, добавил Ахметшин.

Паровоз П-36 уже прибыл на Горьковскую железную дорогу, майские праздники он будет находиться в Нижнем Новгороде, затем его отвезут в Москву на техобслуживание, после чего прибудет в Казань и начнет курсировать по маршруту. На сегодняшний день в Татарстане прорабатывается инфраструктура, необходимая для путешествия на паровозе.