Из Казани в июне возобновятся авиарейсы в Калугу

Из Казани 2 июня возобновятся авиарейсы в Калугу. Полеты будут осуществляться два раза в неделю до 29 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Так, из Казани самолет будет вылетать в 10.45 и прибывать в Калугу в 12.30. Из Калуги лайнер отправится в 13.15 и прибудет в столицу Татарстана в 15.05.

«Время в пути составит 1 час 45 минут», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.