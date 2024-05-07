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Новости Татарстана и Казани
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Из Казани в июне увеличится число рейсов в Минводы, Калининград, Санкт-Петербург и Москву
Nordwind Airlines с 10 июня увеличит частоту полетов из Казани в Минеральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Количество рейсов из аэропорта Казани в Минеральные Воды вырастет до семи в неделю, в Калининград – до шести в неделю, в Санкт-Петербург – до 24 в неделю, в Москву – до восьми в неделю.
«Благодаря запуску новых рейсов из Казани пассажирам из Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Томска, Улан-Удэ и Якутска станет доступно больше трансферных перелетов в Москву и Санкт-Петербург через казанский хаб. Для путешествующих из Барнаула, Иркутска, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Томска в Калининград также увеличено количество удобных стыковок в Казани», – говорится в сообщении.
Кроме того, пассажиры, которые направляются в Минеральные Воды из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска, смогут воспользоваться пересадками в столице Татарстана.
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