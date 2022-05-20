Из Казани в июне откроются ежедневные регулярные рейсы в Сочи. Пассажиров будут перевозить на среднемагистральных лайнерах Airbus A320, сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

«„Аэрофлот” с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы», — говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе отметили, что новая программа авиакомпании поможет региональным пассажирам добираться в пиковый летний сезон до Черного моря, минуя Москву.

Кроме того, программа прямых перелетов из городов России в Сочи будет способствовать развитию внутреннего туризма, уверены в компании.