news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
20 мая 2022  14:10

Из Казани в июне откроются ежедневные регулярные рейсы в Сочи

news_top_970_100

Из Казани в июне откроются ежедневные регулярные рейсы в Сочи. Пассажиров будут перевозить на среднемагистральных лайнерах Airbus A320, сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

«„Аэрофлот” с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы», — говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе отметили, что новая программа авиакомпании поможет региональным пассажирам добираться в пиковый летний сезон до Черного моря, минуя Москву.

Кроме того, программа прямых перелетов из городов России в Сочи будет способствовать развитию внутреннего туризма, уверены в компании. 

#авиарейс #сочи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100