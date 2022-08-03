Из Казани в Иркутск запускают новый прямой авиарейс

С 30 октября из Казани в Иркутск запускается новый авиарейс. Перелеты будут выполняться дважды в неделю на пассажирских Boeing 737-800, рассчитанных на 180 мест.

Из Казани самолеты будут вылетать по четвергам и воскресеньям в 23:30, посадка в Иркутске запланирована на 9:05. Обратно в столицу Татарстана рейсы будут осуществляться с 31 октября по понедельникам и пятницам в 10:20. В аэропорту Казани самолет приземлится в 10:40.

Кроме прямых маршрутов, региональным пассажирам станут доступны трансферные рейсы в Иркутск из Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод с удобной пересадкой в Казани, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.