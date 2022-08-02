Из Казани в Иркутск осенью откроется новый авиарейс

Осенью из Казани в Иркутск начнет летать новый самолет. Рейсы будут выполняться на «Боинге 737-800» (189 пассажирских мест). Об этом сообщает пресс-служба Казанского аэропорта.

С 30 октября борт N4 743 Казань — Иркутск начнет выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям. Время вылета — 23:30, прибытие в 09:05 (для каждого аэропорта указано местное время).

С 31 октября самолет N4 744 Иркутск — Казань начнет летать по понедельникам и пятницам, время вылета — 10:20, воздушное судно прибывает в 10:40.