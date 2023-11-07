Из Казани в апреле откроются прямые регулярные авиарейсы в Якутск

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Из Казани 28 апреля откроются прямые регулярные рейсы в Якутск. Длительность перелета займет около шести часов, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылеты из Казани будут выполняться по средам и воскресеньям в 21.20 с прибытием в Якутск в 9.05.

Из Якутска первый рейс запланирован на 29 апреля. Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам в 10.35 и прибывать в столицу Татарстана в 10.45.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Время в Якутии на шесть часов опережает московское. В расписании возможны изменения», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus 330-200.