Из Казани в Адлер назначены дополнительные рейсы поездов

Дополнительные ж/д рейсы из Казани в Адлер запустят в октябре, ноябре и декабре. В составе поездов будут СВ, купейные и плацкартные вагоны, а также вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов черноморского побережья России назначены дополнительные рейсы поездов», – пояснили в пресс-службе.

Из Казани отправление назначено на 3, 15, 21 и 27 октября, 2, 8, 14, 20 и 26 ноября, а также 2 и 8 декабря в 12.07. Поезда прибудут в Адлер на следующие сутки в 12.32. В обратном направлении поезда будут курсировать в 22.43 и прибывать в столицу Татарстана через сутки в 23.10.