Из Казани в 2022 году откроются авиарейсы в Новый Уренгой, Омск и Челябинск

Из аэропорта Казани в следующем году начнутся полеты в Новый Уренгой, Омск и Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Рейсы в Новый Уренгой будут выполняться с 3 марта по четвергам и воскресеньям в 10.05. В Омск самолеты начнут летать с 13 января по четвергам и субботам в 10.35. В Челябинск полеты начнутся с 11 января и будут осуществляться по вторникам и воскресеньям в 9.50.

«В 2022 году продолжатся полеты из Казани в Екатеринбург и Саратов», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на новых лайнерах SSJ100, рассчитанных на 100 человек.