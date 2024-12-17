Из Казани увеличится число рейсов электричек в Арск, Кукмор и Йошкар-Олу

Горьковская железная дорога с 1 января следующего года увеличит количество рейсов пригородных поездов из Казани в Арск, Кукмор и Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Ежедневно начнут ходить электрички №6404 Казань – Арск и №6407 Арск – Казань, №6436 Казань – Кукмор и №6439 Кукмор – Казань.

Кроме того, с 3 января по пятницам, субботам и воскресеньям вводятся дополнительные рейсы поезда из Казани в Йошкар-Олу.

Пригородными поездами в Татарстане в январе – ноябре перевезено более 6 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.